von martinkraemer_147488 » Mi 15. Mär 2017, 17:37

Hallo Ihr.Ich würde mich über euren Rat freuen. Ich überlege, mir einen Nachfolger für meinen jetzigen Mac Mini (2,3 GHz, 8 GB, siehe Signatur) zuzulegen. Zur Auswahl stehen für mich die aktuelle Variante mit 1,4 GHz (aufgerüstet auf 8GB RAM) oder die 2,6GHz Variante mit 8GB.Da die GHz-Zahl nicht zwingend etwas über die Geschwindigkeit und Belastbarkeit bei einem Mac sagen soll ist nun die Frage, ob ich mit 1,4 GHz einen Rückschritt gegenüber meinem bisherigen Computer mache?Ich nutze an meinem Computer öfters die DAW (Logic pro X) und mache ansonsten nur "das Übliche" (Surfen, Filme schauen, Einträge in Foren schreiben, etc. ).So, ich freue mich auf eure AntwortenViele Grüße!