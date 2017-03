von Shadowdancer » Do 9. Mär 2017, 16:00

Hallo,ich habe mir letzte Woche zwei 4K-Displays der Marke LG bei Amazon bestellt.Ursprünglich bin ich davon ausgegangen das der Minidisplayport, Displayport, und beide HDMI-Eingänge voll nutzbar wären, aber Pustekuchen. In einer Bewertung lass ich nachdem ich beide Displays schon da hatte und ausprobiert hatte, das die Eingänge nur zu 50:50 nutzbar wären.Hier meine Hardwarespecs:Mac Pro (Mitte 2012)Prozessor : 2x 3,46 Ghz 6-Core Intel XeonGrafik : AMD Radeon R9 280X, 3072 MB VRam( Zwei Mini Displayport, je ein DVI und HDMI Ausgang)Mac OS 10.12.3Mac Mini (Anfang 2009)CPU : 2GHz Intel Core 2 DuoRam : 8GB 1067 MHz DDR3Grafik : NVIDIA 9400, 256 MB VRam, ein Minidisplayport, einen grossen Displayport ( wenn das einer ist ? )Mac OS 10.9.5Momentan habe ich die Monitore nur über HDMI angeschlossen. Bei einem Monitor der mit meinem Mac mini per Minidisplayport auf HDMI Adapter verbunden ist, ist auf dem zweiten HDMI-Eingang ein AV-Receiver angeschlossen. Beim zweiten Monitor der über HDMI an meinen HDMI-Eingang der R9 280X angeschlossen ist, bekomme nur 30 Hz statt 60 Hz heraus. 4K lassen sich aber nur mit 60 Hz vernünftig nutzen. Mini Displayports lassen sich so gut wie gar nicht nutzen. Einmal verrichtet es Testweise seine Arbeit, dann schiebe ich den Mac Pro unter den Schreibtisch zurück ( Im ausgeschaltetem Zustand ), dann funzt das ganze wider nicht.Das Bild an und für sich selbst ist super auf dem Mac mini, das ganze per Mini Displayport auf HDMI Adapter komme auf 60 Hz.Ich hätte sehr gerne zwei Minidisplayporteingänge die auf 60 Hz laufen und zwei HDMI-Eingänge an einem 27 Zoll Monitor, einen Monitor an dem alle Eingänge zu 100 % nutzbar sind.Gibt es ein 27 Zoll, IPS-Display mit zwei Minidisplayport und zwei HDMI Eingängen für unter 1000 €, oder muss ich tiefer in die Tasche greifen.Welches Model würdet ihr Empfehlen.Mit freundlichen GrüssenRainer