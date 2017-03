von ivar » So 12. Mär 2017, 09:10

Ich habe schon seit vielen Jahren sozusagen alles auf einem NAS. In meinem Fall ebenso ein Synology.



"Must have" gibt es nicht. Tu einfach alles drauf was Du bisher auf externen Festplatten, Sticks oder was auch immer verstreut hattest.



Was ich grundsätzlich rate ist ein Backup. Dass ein Synology gestorben ist habe ich noch nie erlebt. Eine eingebaute HDD allerdings schon. Deshalb nutzt man eine Schnittstelle um daran eine externe HDD anzustöpseln. Die Software braucht man nur zu nutzen.