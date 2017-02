von Matt Lush » Mo 27. Feb 2017, 10:47

Ich habe eine relativ neue externe SSD (Crucial MX300 525GB) die auf jeden Fall noch im Garantiezeitrum ist (das nur mal vorweg -dazu nachher mehr).

Als mein MacBook Pro bei der Installation von Audiosoftware steckengeblieben ist und sich 2h lang nichts mehr getan hat (Maus war eingefroren - hab ich selten erlebt bei Macs) blieb mir irgendwann nur noch der 8Sek Shutdown.

Beim erneuten Starten brauchte OSX ziemlich lange zum booten. Als ich im System angekommen war, merkte ich dass meine externe SSD (natürlich ohne Backup) nicht mehr erkannt wird (sowohl im Finder als auch im FPDP als auch im Terminal).

Um an die Daten zu kommen habe ich bisher folgendes unternommen:



- Platte als einziges USB Gerät (USB 3.0 btw) mit Mac gestartet. -> tut sich nichts

- Pram NVRam zurückgesetzt -> tut sich nichts.

- Neues Festplattengehäuse getestet -> tut sich nichts.

- Verschiedene USB Ports verwendet: -> tut sich nichts.

- An andere Mac gehängt: -> tut sich nichts.



Im Systembericht (Profiler) steht unter USB external Disk 3.0.



Gibt es noch was, das ich tun kann um an die SSD zu kommen? Irgendwelche Tricks & Kniffe, im Terminal vielleicht? Oder is das ein Fall für den Datenprofi der laut Telefonat mit 1500-2000€ rechnet.



Kann man sowas auf die Garantie schieben?



eines ist sicher, es werden ab jetzt auch ALLE externen Festplatten ins Backup aufgenommen.



Leider habe ich über DR. Google keine weiteren Möglichkeiten gefunden, bei denen ich selber noch was tun könnte.



Vielen Dank für eure Hilfe!