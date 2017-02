von DanielJordi » Mi 22. Feb 2017, 13:31

Hallo liebe alle,



Ich habe ein eher unübliches "Problem". Es geht darum dass ich einem älteren Herren, welcher wohl sein Leben lang auf Windows gearbeitet hat, nun den Mac einmal die Woche etwas näher bringe. Er hat mich gefragt ob es nicht eine "höhere" Tastatur gibt welche mit Mac kompatibel ist (ev. auch die Tastenbelegung und Symbole auf den Tasten), weil er mit der "flachen und kleinen" Tastatur vom Mac nicht zurecht kommt und gerne wieder mit dem 10-Fingersystem, ohne sich dauernd zu vertippen arbeiten möchte.



Ich weiss dass grundsätzlich alle Tastaturen, auch die mit der "Windowstaste" funktionieren, da er sich aber alles mit den Mac-Symbolen aufgeschrieben hat was ich ihm gezeigt habe, ist er natürlich mit einer Windowstastatur aufgeschmissen weil die Symbole und oftmals auch Tastenbelegungen nicht ganz genau gleich sind (@ auf alt-g usw.).



Nun meine Frage: ich habe überall wo ich bis her war nur wenige solcher Tastaturen mit Mac-Layout gefunden, die von Logitech sind ja meist auch alle "flach"... hat mir jemand einen Tipp für eine solche Tastatur, welche für Senioren geeignet ist und vielleicht nicht all zu teuer sind?



Vielen Dank für eure Hilfe.



Grüessli



DanielJordi