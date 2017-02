von rgb3 » Mo 30. Jan 2017, 20:36

Mein Macbook Pro (Mid2012) startet leider nicht mehr. Nachdem das Display im Betrieb kurzzeitig Grafikfehler und Flimmern zeigte hat sich das Macbook automatisch neugestartet und fährt seitdem nicht mehr hoch. Es kommt bis zum Apfel, der Ladebalken füllt sich ein paar Schritte, dann wird das Display kurz schwarz und anschließend wird alles grau. Dann tut sich nichts mehr. Als er in den Neustart gegangen ist, hing das iPad gerade am USB Port zum Synchronisieren, dazu noch eine Firewire-Soundkarte sowie ein externes Display am Mini-Displayport.



Hab schon folgendes versucht:

SMC Rest

PRAM Reset

Recovery Boot

Internet Recovery Boot

Booten im abgesicherten Modus (siehe screenshot)



Ich komme bei keine der Bootvarianten mehr ins System, selbst bei Internet Recovery Boot komme ich nicht mehr weiter als bis zum "grauen" leeren Bildschirm.



Im abgesicherten Modus quittiert der Mac nach wenigen Sekunden mit einem Grafikfehler im oberen Drittel (siehe screenshot) und macht anschließend keinen Mucks mehr.



Hat jemand noch ein Tipp, was ich versuchen könnte? Bin am verzweifeln.



Vielen Dank!