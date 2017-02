von christian_behrends » So 29. Jan 2017, 18:57

Hallo Liebe Community,und zwar habe ich mal eine frage da ich ehrlich gesagt nicht weiß was ich tun soll. Wie der Betreff schon sagt habe ich ein sehr kleines Loch im meinem Retina Display vom MacBook Pro Mid 15. Ich habe es gestern beim säubern entdeckt und sehe es nun auch bei hellen Hintergründen. Es ist wirklich nur sehr klein aber jetzt wo ich es weiß, sehe ich da natürlich gegen an. Habe auch mit Papier geprüft ob es wirklich ein Loch ist oder nur dreck darauf aber es ist wirklich eins. Ich kann mir auch überhaupt nicht erklären wie es da rein gekommen sein könnte. Habe mal mit google gesucht und nur ein Thema dazu gefunden was mir auch nicht wirklich hilft. Würde Apple das mit der Garantie abdecken? Apple Care ist vorhanden und das Macbook ist noch im ersten Garantie Jahr... Wie würdet ihr das handhaben? Ich will ja auch nicht kleinlich wirkenVielen Dank schonmal für antworten