von sebastian.valder_144266 » Sa 28. Jan 2017, 14:57

Bei jedem (!) klick kommt der Ladekringel und der komplette mac hängt sich für ca 10 -30 sek. auf

Es lässt sich immer noch nicht auf OSX 10.12 updaten

Es lassen sich keine .dmg Dateien mehr mounten (Grund: „nicht erkannt“ oder „unbekanntes Dateisystem“)

Alle Installationen von Virenscannern schlagen fehl

Das Software Update „Macbook Pro SMC Firmwareupdate 1.8“ lässt sich nicht installieren (Nach Installation und Neustart taucht es trotzdem immer wieder im AppStore unter Updates auf )

Manchmal kein Internetzugriff im Appstore und im Browser trotz vorhandner Internetverbindung.

Die Notiz-App lässt sich seit neustem nicht mehr starten (Fehler: Die Datei „Backups“ kann nicht im Ordner „Notes“ gesichert werden )

Hallo zusammen,ich habe seit einiger Zeit extreme Probleme mit meinem Macbook Pro (Mid 2012, 13“). Seit dem Kauf damals lief es immer einwandfrei doch plötzlich von einem Tag auf den anderen ist mir aufgefallen dass es sehr langsam ist und immer öfter der bunte Ladekringel angezeigt wurde.Ich habe darauf hin die komplette Systempatition formatiert und das OS neu installiert. Der Versuch OSX 10.8 per Internet Recovery zu installieren schlug jedoch jedes mal kurz vor Ende fehl mit der Meldung, dass „zusätzliche Komponenten nicht geladen werden konnten“. Darauf hin habe ich mit meinem anderen Mac einen bootbaren USB stick mit os x 10.12 erstellt und versucht darüber das OS zu installieren. Auch hier schlug die installation jedesmal kurz vor ende Fehl mit der Fehlermeldung „The installer payload failed signature check“.Nach SMC und PRAM reset und Korrektur der Systemzeit funktionierte allerdings die installation von OSX 10.8 per Internet Recovery. Allerdings ist das System aktuell komplett unbrauchbar und ich habe folgende Probleme:Einen Hardware Test habe ich schon durchgeführt und es wurden keine Fehler gefunden. Auch EtreCheck hat nichts gefunden.So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.Hat jemand von euch vielleicht eine Idee wie ich meinen Mac wieder in einen benutzbaren Zustand bekomme?Danke schonmal im voraus.