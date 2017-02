von mac-christian » Sa 28. Jan 2017, 15:31

Rene Fabach hat geschrieben: Habe von einem Freund ein MacBook Pro (2009) mit ios 10.6.8. (Snow Leopard) gekauft.

Rene Fabach hat geschrieben: Habe nun einen Canon Pixma MG 3050 und habe versucht, diesen zu installieren. Leider kommt immer die Fehlermeldung, dass das mit diesem Betriebssystem nicht möglich ist.

Das ist etwas ungenau. Nähere Angaben wären hilfreich.Geh zum Apfelmenü / Über diesen Mac / Systembericht und erzähle, was da steht bei Hardware-Übersicht:- Modell-identifizierung- SpeicherVermutlich kann dein Gerät auch eine neuere Systemversion nutzen.Auf Canons Seite für dein Gerät gibt es nur Treiber ab OS X 10.8 - was aber nicht heisst, dass es mit früheren OS-Versionen nicht funktioniert. Eventuell ist der Treiber ja bereits im System enthalten - schau doch bei der DruckereintrchtungSystemeinstellung / Drucken & Scannen / unten links aufs + klicken / Software auswählenAndernfalls würde ich dringend empfehlen, mindestens auf OS X 10.8 (oder noch besser auf 10.10 / 10.11) zu gehen, sofern dein Computer das erlaubt.Du kannst auch die Gutenprint-Treiber installieren, ehe du an ein Systemupdate gehst.