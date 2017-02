von sedl » Mo 30. Jan 2017, 21:58

okay ich gehe jetzt davon aus das du deine Backups mit Timemaschine auf eine Platte machst, dann siehst du das in den Einstellungen von Timemaschine unter Optionen, wobei eigentlich siehst du da Volumen und Ordne die ausgeschlossen werden. Da die TimeCapsule ja eine Netzwerkplatte ist bin ich mir nicht sicher ob die so einfach in Timemaschine gesichert werden kann.

Du kannst es theoretisch auch einfacher Prüfen, indem du auf die TimeCapsule dann Timemaschine startest, wenn du dann auf Dateien in der Vergangenheit auf deiner TimeCapsule zugreifen kannst ist sie gesichert. Ich gehe mal davon aus das es nicht der Fall ist, da externe Geräte erstmal automatisch ausgeschlossen werden.



sedl