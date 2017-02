von mac-christian » Di 17. Jan 2017, 15:01

Besorg dir einen alten (analogen) TV-Tuner für den Mac - z.B. ein EyeTV oder was Ähnliches (ich habe hier ein "Miglia EvolutionTV"). Den Film spielst du vom VHS-Gerät ab und gehst entweder via Antennnenanschluss in den Tuner, oder auch über SCART oder eine ähnliche Verbindung.



Bei solchen Geräten ist normalerweise die EyeTV Software gebündelt; schau dass du die (oder mindestens deren Seriennummer) dazu bekommst.