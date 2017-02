von lentezza_143027 » Mo 9. Jan 2017, 23:13

Geschätztes Forum,bei meinem Book ist nach einem (zweiten) Sturz leider kein Bild mehr am Schirm. Externer Schirm funktioniert, Kamera funktioniert auch. Eine Lampe hinter den Schirm gehalten habe ich schon, da ist kein Bild sichtbar. Da durch den ersten Sturz offenbar ein Scharnier verbogen wurde und der Schirm beim Öffnen/Schliessen leicht hängt, habe ich beim ersten Mal Öffnen nach dem zweiten Sturz den Schirm ein paar Mal hintereinander geöffnet und geschlossen. Dabei war dann noch Licht am Schirm, ich glaube ziemlich sicher aber bereits kein Bild mehr.Leider habe ich es nicht geschafft einen Hardwaretest durchzuführen, habe alle möglichen Varianten durchprobiert (D, alt+D; direkt beim Einschalten, nach dem Start-Gong...), auch gemeinsam mit dem Telefon-Support. Weiß aber auch nicht, ob das was helfen würde. In den Systeminformationen steht beim "Selbsttest beim Einschalten": bestanden....Aufgeschraubt habe ich es auch schon mal, (natürlich) nix sichtbar.Kann mir jemand Tipps geben, wie ich der Ursache auf die Spur kommen kann?Hier noch ein paar Daten: MBP 6,1 17", Mitte 2010, A1297, matter Schirm, os x 10.10.5Danke, schönen AbendLen