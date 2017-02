von Matt Hias » So 8. Jan 2017, 18:51

Liebe Profis,



ich hab mein Macbook Pro Anfang 2011 mit neuem Arbeitsspeicher und einer SSD anstelle des Superdrives ausgestattet.



Der Mac erkennt alles. Nun folge ich den gängigen Anleitungen im Netz um aus den zwei Platten eine zu machen und erhalte folgende Fehlermeldungen:

diskutil list

Last login: Sun Jan 8 15:00:19 on console

Matthiass-MBP:~ mattesthul$ diskutil list

/dev/disk0

#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER

0: GUID_partition_scheme *525.1 GB disk0

1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1

2: Apple_HFS Thul 524.8 GB disk0s2

/dev/disk1

#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER

0: GUID_partition_scheme *320.1 GB disk1

1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1

2: Apple_CoreStorage 319.2 GB disk1s2

3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk1s3

/dev/disk2

#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER

0: Apple_HFS Macintosh HD *318.8 GB disk2

Logical Volume on disk1s2

E25A65EE-965B-4628-9BE7-4EF36E7691DD

Unencrypted

Matthiass-MBP:~ mattesthul$ diskutil cs create FusionDrive disk0 disk1 disk2

Error creating CoreStorage Logical Volume Group: Stacked Core Storage Sets are not supported (-69754)

Matthiass-MBP:~ mattesthul$ diskutil cs create FusionDrive disk0 disk1

Started CoreStorage operation

Unmounting disk0

Repartitioning disk0

Unmounting disk

Creating the partition map

Rediscovering disk0

Adding disk0s2 to Logical Volume Group

Unmounting disk1

A problem occurred; undoing all changes

Initialized /dev/rdisk0s2 as a 489 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 40960k journal

Mounting disk

Error: -69888: Couldn't unmount disk

Matthiass-MBP:~ mattesthul$ diskutil list

/dev/disk0

#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER

0: GUID_partition_scheme *525.1 GB disk0

1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1

2: Apple_HFS Ohne Titel 524.8 GB disk0s2

/dev/disk1

#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER

0: GUID_partition_scheme *320.1 GB disk1

1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1

2: Apple_CoreStorage 319.2 GB disk1s2

3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk1s3

/dev/disk2

#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER

0: Apple_HFS Macintosh HD *318.8 GB disk2

Logical Volume on disk1s2

E25A65EE-965B-4628-9BE7-4EF36E7691DD

Unencrypted

Matthiass-MBP:~ mattesthul$ diskutil cs create FusionDrive disk0 disk1 disk2

Error creating CoreStorage Logical Volume Group: Stacked Core Storage Sets are not supported (-69754)

Matthiass-MBP:~ mattesthul$









Was kann ich tun?



Vielen Dank vorab.