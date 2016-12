von Inga Marie » So 25. Dez 2016, 18:23

Hallo zusammen,wie das zu Weihnachten so ist: Man hat Zeit für Dinge, die man sonst liegen lässt.Bei mir ist das in diesem Fall mein altes Macbook, das nicht mehr angeht. (Es ist mir im April heruntergefallen, seitdem hat es kaum noch geladen, aber funktioniert. Seit es ganz ausgegangen ist, geht es leider gar nicht mehr an, Festplatte ist aber nicht beschädigt.)Ich habe mir in meiner Bachelorarbeits-Not ein Macbook Air gekauft, habe aber seitdem noch nicht geschafft, meine Daten irgendwie zu retten.Ich habe leider keine große Ahnung von dem Kram, mir wurde aber gesagt und ich habe nachgelesen, dass man das relativ „einfach“ mit Firewire-Kabel oder Festplatten-Adapter selbst machen kann. (Ich möchte natürlich so wenig wie möglich bezahlen.)Da weder das alte/tote Macbook (weißes Plastikding), noch das neue Air über den Firewire-Anschluss verfügt, müsste ich, wenn ich das richtig sehe, sowohl zwei Adapter, als auch das Firewire-Kabel kaufen, das wäre dann schon wieder recht teuer, glaube ich.Da ich sowieso eine neue externe Festplatte zukaufen wollte, hab ich jetzt mal versucht, mich in die Adapter-Thematik einzulesen, bin mir aber nicht sicher, was ich da genau brauche und ob man das als Laie wirklich „einfach so“ kann.Ich würde mich total freuen, wenn mir jemand Tipps geben könnte, bestenfalls jemand, bei dem das Ganze schon ma geklappt hat.Ich wünsche weiterhin schöne Weihnachtstage,liebe Grüße!