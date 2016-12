von AnnaBelle » So 25. Dez 2016, 15:58

So vor zirka 6 Monaten fing es an. Beide Bildschirme am MacPro Mitte 2010 wurden schwarz. Nach kurzer Suche herausgefunden: der kleine eingebaute Lüfter der ATI Radeon 5870 bleibt hängen, die Karte überhitzt und der Mac fährt runter.



Was ist zu tun?



Kann man die Karte selbst öffnen (ich finde keinen Zugang) oder von oben irgendwie Öl eingeben? Mit Luftdruck keinen Erfolg gehabt. Kombatible Karten mit gleicher oder besserer Leistung finde ich auch keine.

