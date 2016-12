von feras.kabbara_141740 » Mi 21. Dez 2016, 12:18

Hallo Leute,ich hab leider seit einigen Wochen ein Problem:Der Macbook Pro Retina [El Capitan - 10.11.6] ist an einen Thunderbolt Display angeschlossen.Nach einer bestimmten Zeit - ganz sporadisch - fängt die Grafik an meinem Thunderbolt Display an zu spinnen. Es springen komische Fragmente ins Bild, alles ruckelt! Egal ob beim schreiben, scrollen oder einfach so. Es ist richtig schlimm. Das Problem tritt nicht auf wenn ich den Macbook ohne das Display verwende.Hier kurz zwei Videos damit ihr wisst was ich meine.Video 1: https://youtu.be/_0LTNkgGuoo Video 2: https://youtu.be/xL3mILGZaTM Hat jemand eine Idee wo hier das Problem liegt?