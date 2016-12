von iMac » Fr 16. Dez 2016, 12:00

Hi, wie in der Überschrift erkennbar, habe ich Probleme mit meinem Wifi Backup mit TimeCapusle und Timemachine.



Hardware

Letzte Timecapsule generation mit 3 TB Speicher und ein MacBook Pro (2016) mit 256GB SSD. Und einen 7 Jahre alten iMac i7 (4TB), der nur noch als Fernseher und externen Speicher verwendet wird.



Problem

Schon beim ersten Backup hat TimeCapsule gezickt und das Backup nicht sofort angelegt. Es hing stundenlang in der Vorbereitsungsphase fest, bis ich "Backup öffnen" geklickt habe (Was natürlich noch nicht möglich sein sollte vor dem ersten Backup) und plötzlich hat es funktioniert... irgendwie. Denn es hat gut 24 Stunden gedauert mit ca 150GB. Was völlig unmöglich ist, da ich die gleiche Menge Daten aus dem Internet schneller laden kann.



Ich kann auf Timecapsule vom Finder aus zugreifen (Passwort erforderlich) und auch alle Daten sehen. Nur das Backup will ums Verrecken nicht starten.



Lösungsansätze

Habe bereits das Volumen auf Timemachine entfernt und wieder hinzugefügt, das hat dann auch 1, 2 mal geklappt. Tut es allerdings jetzt nicht mehr!

Habe Timecasule vom Strom getrennt und neu gestartet, auch ein neues aufsetzen der Timecapsule-Einstellungen brachte nicht den gewünschten Erfolg.



Frage

Hatte jemand ähnliche Probleme? Wenn ja, wie habt ihr es gelöst?

Zur Info, mit meinem iMac hatte ich nie Probleme, jetzt schon. Ist Das gerät defekt? Habe gelesen, dass Timecapsule öfters mal den Geist aufgibt, nachdem die Garantie verfallen ist.



Vielen Dank im Voraus.