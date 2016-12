von sven.beer_141137 » Di 13. Dez 2016, 16:49

Hallo,



ich habe mir "dieses" Jahr ein Macbook Pro 13" Mitte 2012 gekauft. Also kein Retina.

Nun habe ich heute meinen neuen Monitor iiyama PL2783Q bekommen.

27" und soll 2560 x 1440 können. Der Monitor ist über den Apple Adapter am Thunderbolt angeschlossen und geht in den DVI des Monitors... Kann es sein, dass das DVI die 2560 nicht schafft? Ich bekomme maximal die 1980 angezeigt.



Vielen Dank.