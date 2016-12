von waldemarmac » Di 6. Dez 2016, 14:45

Hallo,

ich wiil mir einen MacBook Pro i7, 15', late 2012 (oder auch etwas früher) zulegen.

Bin gewohnt, an 2 normalen Monitoren zu Arbeiten (Grafikprogramme mit Aufteilung der Werkzeuge auf dem Zweitbildschirm).

Kann ich an so einen Laptop auch 2 Monitore anschließen?

So daß ich den Rechner bei Grafikarbeiten wie einen stationären Rechner verwende (mit normaler / erweiteter Tastatur und Maus) und dennoch auch Unterwegs was machen könnte.

Vielen Dank.