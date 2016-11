von sedl » Do 17. Nov 2016, 22:03

Moin und willkommen im Forum,



so vorneweg, du hast aber schon in "Generelles" das erste Thema nach der Netiquette gelesen? Wenn ja Respekt das du hier bist. ( Achtung das ist nur mal wieder ein Anflug von Galgenhumor bei mir)



So jetzt aber zum Thema.



Ob der Klon bootfähig ist kommt darauf an wie oder vielleicht auch womit man ihn erstellt hat und natürlich auch ob die Platte richtig formatiert ist. Kann der MacPro denn El Capitan? Wenn nicht dürfte es auch mit dem Klon nicht werden, dann müsstest du die beiden einfach verbinden und den Migrationsassistenten nutzen.





gruss



sedl