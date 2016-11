von sedl » Mo 14. Nov 2016, 05:10

Moin,ich meine es kommt auf die genauen Modelle an, es macht wohl einen Unterschied ob 13'' oder 15'' . Wenn ich richtig nachgesehen habe müsstest du die Lautsprecheröffnungen abkleben. Allerdings glaube ich kaum das das wirklich was bringt, bzw du sie so dick abkleben müsstest das du das MacBook Pro nicht mehr schliessen kannst. Ein Freund von mir hatte mal an seinem alten MacBook die Kamera und Mikrofon mit Klebestreifen abgeklebt, die Kamera liefert selbstverständlich kein Bild aber das Mikro hat dennoch den Ton geliefert, vielleicht nicht mehr so viel Nebengeräusche aber alles was direkt am Rechner gesagt worden ist war verständlich.grusssedlNachtrag: hier https://de.ifixit.com/Guide/MacBook+Pro+15-Inch+Retina+Display+Mid+2012+Microphone+Replacement/9731 kannst du den genauen Platz erfahren