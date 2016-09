von andiboehm_131786 » Mo 8. Aug 2016, 18:32

Mein Problem: Welcher iMac?

Hallo!Ich bin Andreas, Azubi als Mediengestalter, 17 Jahre alt - und aktuell auf der Suche nach einem möglichst zu mir passendem Mac.Genauer gesagt: Ich habe mir eigentlich schon den iMac "ausgesucht" bzw. näher angesehen.Der Grund? Portabilität ist mir nicht wichtig, da ich unterwegs und in der Schule mein iPad dabei habe (und somit keinen Rechner benötige).Ich habe mich schon durch die verschiedensten Reviews geklickt und irgendwie sagt jeder etwas anderes. "Das Fusion Drive ist super!", "Nichts anderes als die SSD", "Es muss der stärkste Grafikchip sein", "Eigentlich reicht auch der i5", "Der i7 ist bei diesem Gerät Pflicht"Deswegen bin ich leicht verwirrt und habe meinen Überblick (sofern er je existiert hat) nun komplett verloren. Deswegen erstelle ich gerade dieses Thema, damit mir vielleicht jemand helfen kann, die passende Ausstattungsvariante zu finden. c:Was ich mit dem Rechner machen möchte:[list=][*]Grafikdesign Affinity Photo und Designer[*]Hauptsächlich: 3D-Modelling sowie Rendering mit Blender[*]Sehr einfach gehaltener Videoschnitt mit iMovie[*]ein paar Spiele spielen (Civilisation V, Cities: Skylines, Dirt 3, ...)[*]und was mir sehr wichtig ist: Ich brauche für manche Spiele eine Windows-Installation (Bootcamp) - es muss also entsprechend Platz auf der Platte sein[/list]Allgemein kann ich sagen, dass ich mit sehr großen Daten arbeite und deswegen schonmal die kleine SSD aus dem Rahmen fallen würde. Ich habe aktuell einen Windows-PC mit einer 240 GB großen SSD sowie einer 2 TB großen HDD. Die SSD ist randvoll, die HDD etwa zur Hälfte."Herausgepickt" habe ich mir mal ein Modell, von dem ich glaube, dass es das alles schaffen kann, was ich vorhabe: Der iMac 27" 5K mit i5 (3,3 Ghz), der R9 M395, 8GB RAM (den ich selbst aufrüsten werde) sowie einem 2 TB großen Fusion Drive. Preislich bin ich mit dieser Konfiguration bei notebooksbilliger bei ca 2200€.Ist das System denn so für meine Zwecke geeignet und vor allem zukunftssicher? Oder lohnt es sich, irgendwo mehr Geld auszugeben?Ich hoffe, das ist nicht all zu kompliziert geschrieben und einigermaßen verständlich...Danke schonmal für eure Hilfe!