von Ditschi » Sa 6. Aug 2016, 10:39

Hallo kleines Forum,ich hab eine (eher seltenes) Problem mit meinem MacBook.Vor ca. einem Jahr fingen die Probleme an. Beim Hochfahren des traten öfters das Problem auf, dass das Hochfahren mit einem etwa zu einem drittel gefüllten Ladebalken unter dem Apfel hängen blieb. Damals war die Software komplett auf aktuellen Stand. Mit halten der OnOff-Taste und einem Neustart lies sich das meistens beheben. Hatte ich es geschafft den Mac zu starten, lief er einwandfrei.irgendwann ging er nicht mehr an und aufgrund mangelnder Zeit für Reparaturen und der teuren Macs kaufte ich mir einen Windows...Jetzt habe ich mich wieder an meinen Mac erinnert, der bis dahin einstaubte und knapp ein Jahr nicht angerührt wurde.Aufgeklappt, Ladekabel dran und losNaja fast...Das Ladekabel zeigt mir an, dass die Batterie voll ist, die Statuslampen an der Seite blinken 5-mal, sagen also die Batterie soll getauscht werden. und mein Mac? Das CD-Laufwer rumort, wie es das beim Start eben so tut und nochmal und nochmal und nochmal, dann nicht mehr. Die Leuchte, die sanft hell und dunkel wird, wenn der Mac im Ruhezustand ist, blinkt 5 mal und bleibt dann dauerhaft an. Ziehe ich das Ladekabel ab, alles aus. Der Bildschirm bleibt dauerhaft schwarz.Ich habe den Mac aufgemacht, Batterie ausgebaut und einen neuen Anlauf genommen.Und siehe da, der Mac fährt wieder hoch... und bleibt leider wie vor einem Jahr bei diesem Ladebalken hängen...Aber jetzt tritt noch etwas neues auf: Nach kurzer Zeit änderten die Pixel in einen helleren Farbton und verrutschten teilweise um einen Pixel (siehe Bild, ich hoffe man kann es sehen). Ein paar Minuten später ist der Bildschirm schwarz, aber noch an. Das wars dann.Die Lüfter laufen seit der Bildschirm schwarz ist periodisch an und aus. Etwa im 3 Sekunden Rythmus. Davor waren sie nicht zu hören.Ich vermute ein Problem mit der AMD 6490M. Dass sie defekt ist und den Mac dadurch am hochfahren hindert. Ich weiß auch, dass es mit dieser Karte in dieser Modellbaureihe Probleme gab. Eine Reparatur ist mir dieser Mac aufgrund seines alters aber nicht mehr wert.Habt ihr Ideen?Ich hoffe, dass hier wenigstens noch ein oder zwei mal vorbeischauen