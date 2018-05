WD Elements Desktop 4 TB stark reduziert. Sie bekommen aktuell in einer Promo bei Media Markt die externe Festplatte stark reduziert. Das Gerät wird zum Bestpreis abgegeben, den es vor ein paar Monaten auch schon einmal gab. Sie bekommen das Produkt bei Media Markt versandkostenfrei für nur 88 Euro. Allerdings nur, solange der Vorrat reicht. Angeschlossen wird sie per USB-3-Anschluss, der eine Übertragungsrate von 5 GB pro Sekunde erlaubt. Die Festplatte ist mit NTFS vorformatiert. Für den Einsatz am Mac müssten Sie sie erneut formatieren. Alternativ können Sie sich die WD Elements Desktop 4 TB auch in einen Markt Ihrer Wahl zur Abholung liefern lassen.