Screenshot aus The Flame in the Flood (Bild: The Molasses Flood)

Das Spiel „The Flame in the Flood“ gratis herunterladen. Nur zwei Tage lang wird im Rahmen des Humble Bundle das Abenteuerspiel komplett gratis angeboten. Es kostet sonst 14,99 Euro. Das Spiel ist kompatibel mit Windows, macOS. Sie erhalten auf Humble Bundle einen Code, den Sie dann auf Valves Steam-Plattform einlösen können.

Von Entwickler „The Molasses Flood“ stammt „The Flame in the Flood“. Es handelt sich dabei um eine Independent-Produktion, die Sie auf eine Abenteuerreise schickt. Sie und Ihren Vierbeiner. Ein bisschen wirkt das Spiel wie eine moderne Adaption des Klassikers „The Oregon Trail“. In jedem Fall kommt Ihnen das Gratisspiel über das verlängerte Wochenende gerade Recht.

The Flame in the Flood 48 Stunden gratis

Sie haben die nächsten 48 Stunden Zeit (Countdown läuft), das Spiel im Humble Store „einzukaufen“. Loggen Sie sich einfach Bei Humble Bundle ein, legen das Spiel in den Warenkorb und „kaufen“ es. Sie erhalten dann einen Steam Key, den Sie nur noch auf Valves Spieleplattform aktivieren müssen, fertig.

