​iPad 2018 reduziert: Tablet mit Pencil-Support günstiger. Sie möchten gerne beim Kauf des neuen iPad sparen? Sie bekommen die ganz neuen Geräte der sechsten Generation auch bei der Telekom (ohne Vertrag) günstiger, und zwar im Augenblick so günstig wir nirgendwo anders. Die Variante in Space Grau mit 32 GB Speicher bekommen Sie für nur 297,46 Euro im Telekom-Shop. Versandkosten fallen nicht an. Sie könne sich die Ware auch an einen Telekom-Shop in Ihrer Nähe liefern lassen. Das nächstbeste Angebot für das Tablet liegt bei deutlich über 320 Euro.