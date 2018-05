Libratone Zipp Mini stark reduziert. Wahlweise bei Amazon oder Saturn erhalten Sie den AirPlay-2-kompatiblen Multiroom-Lautsprecher Libratone Zipp mini im Preis gesenkt. Der „Klangzylinder zum Mitnehmen“, wie er in unserem Test genannt wurde, ist momentan zum Preis von 147 Euro inklusive Versand zu haben. Sie erhalten das Gerät in der edlen Farbe „Cloudy Grey“ (Amazon) bzw. „Silber“ (Saturn). Das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Sie können den Zipp Mini per WLAN oder Bluetooth ansteuern und er bietet neben einem USB-Anschluss noch eine 3,5 mm Klinke. Mit einer Akkuladung hält das 22 cm hohe Gerät bis zu 10 Stunden aus.