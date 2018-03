Libratone Zipp Mini stark reduziert. Notebooksbilliger hat den AirPlay-kompatiblen Multiroom-Lautsprecher Libratone Zipp mini im Preis gesenkt. Der „Klangzylinder zum Mitnehmen“, wie er in unserem Test genannt wurde, ist momentan zum Preis von 128,24 Euro inklusive Versand zu haben. Allerdings: Um auf den Preis zu kommen, müssen Sie beim Bestellvorgang noch den Gutscheincode „LIBRATONEBW18“ angeben. Sie erhalten das Gerät in vier unterschiedlichen Farben, solange der Vorrat reicht. Vielleicht stöbern Sie außerdem bei NBB. Dort läuft gerade eine Black Weekend Aktion, bei der viele Produkte reduziert sind. Sie können den Zipp Mini per WLAN oder Bluetooth ansteuern und er bietet neben einem USB-Anschluss noch eine 3,5 mm Klinke.