​Akte X bei iTunes stark reduziert. Sie mögen Akte X? Vor allem die alten Folgen? Momentan gibt es einige Serien im iTunes Store günstiger. Dazu gehört auch die Complete Collection von Akte X (in HD). Diese enthält die Staffeln 1 bis 9 (1993 bis 2002), also diejenigen vor dem Neustart der Serie 2016. Sie zahlen dafür dann nur 34,99 Euro. Für Apple-Verhältnisse ein richtiges Schnäppchen also. Enthalten sind wahlweise die deutsche oder die englische Tonspur. Leider müssen Sie sich vor dem Kauf also entscheiden.

Zum Angebot: Akte X Complete Collection in Deutsch.

Zum Angebot: Akte X Complete Collection in Englisch.

Im iTunes Store sind momentan auch weitere „komplette“ Serien stark reduziert. Manche davon sind in HD verfügbar, andere nur in SD. Dazu gehört zum Beispiel die Serie Futurama, aber auch ALF oder Two and a half Man in den Staffeln 1 bis 8 als Charly Sheen noch mitspielte.

