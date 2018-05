​D-Link Wi-Fi Smart Plug DSP-W115 reduziert. Bei Cyberport bekommen Sie im Rahmen des Cyberdeals nun Steckdosen fürs Smart Home günstiger. Die Produkte von D-Link lassen sich auch per Amazons Alexa oder Googles Assistant steuern. Sie können die Schaltung der Steckdosen auch über die App IFTTT fernbedienen. Neben der Sprachsteuerung können Sie die Steckdosen per Zeitschaltplan und eine eigene App bedienen. Sie zahlen momentan für vier Steckdosen 104,70 Euro bei Cyberport. Versandkosten fallen nicht an. Sie bekommen das Produkt einzeln günstigst für über 30 Euro. Entsprechend können Sie einiges sparen. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.