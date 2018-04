AVM Fritz!Box 7490 und Fritz!Dect 200 reduziert. Sie bekommen derzeit bei Media Markt ein Paket aus Router und intelligenter Steckdose im Paket günstiger. Sie zahlen für die beiden Produkte zusammen nur 188 Euro. Versandkosten fallen nicht an. Alternativ können Sie die Produkte auch in einem Markt in Ihrer Nähe abholen. Die Fritz!Box 7490 kann WLAN AC mit bis zu 1.300 MBit/s. Sie bietet außerdem vier Gigabit Ehternet-Anschlüsse und kann als DECT-Telefonzentrale bis zu sechs Schnurlostelefone verwalten. Die Fritz!Dect 200 hingegen ermöglicht Ihnen angeschlossene Geräte per Software ein- und auszuschalten, auch nach gesteuerten Programmen. Außerdem können Sie den Stromverbrauch per App ablesen.