​LEGO Star Wars Todesstern reduziert. Es gibt Fans, die selbst damit spielen, und es gibt Sammler, die LEGO sogar als Wertanlage kaufen. So oder so wollen wir Ihnen einmal ein interessantes Angebot vorstellen. Sie bekommen derzeit bei Galeria Kaufhof im Onlineshop den Todesstern günstiger. Sie zahlen momentan nur 399,99 Euro. Der nächstbeste Preis liegt momentan bei über 460 Euro. Allerdings können Sie womöglich noch weiter sparen. Über die PayBack-App erhalten einige Kunden einen 10-Prozent-Gutschein on top. Sie landen damit dann bei 359,99 Euro. Wenn Sie sich noch nicht für den Newsletter angemeldet haben, bekommen Sie noch weitere Rabatt-Chancen und eventuell haben Sie noch weitere, kombinierbare Rabatt-Coupons. Auf der Plattform MyDealz berichten Nutzer den Preis auf unter 320 Euro gesenkt zu haben.