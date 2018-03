Harry Potter Complete Collection in 4K reduziert. Es ist zugegebenermaßen nicht der Bestpreis, aber momentan bietet Apple das Harry-Potter-Paket im iTunes Store wieder günstiger an. Derzeit zahlen Sie für das Bundle 29,99 Euro. Die Einzelfilme kosten sonst knapp 80 Euro im iTunes Store. Sie erhalten für alle Filme auch iTunes Extras, also Bonusmaterial mit Interviews und zusätzlichen Beiträgen hinter den Kulissen. Die Filme bieten allesamt mehrere Tonspuren, wobei die englische und die deutsche auch in Dolby 5.1 angeboten werden. Auf kompatiblen Geräten wie dem neuen Apple TV 4K können Sie die Filme auch in Ultra-HD-Auflösung genießen. Wenn Sie mit Freunden einen Harry-Potter-Filmabend planen, kommt das Angebot vielleicht gerade Recht.