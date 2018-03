​Jaybird X3 In-Ear-Kopfhörer reduziert. Selten genug, dass es ein Produkt bei Gravis günstiger gibt als anderswo. Doch diesmal ist es wieder der Fall. Sie bekommen momentan die In-Ear-Kopfhörer Jaybird X3 zum Preis von 74,98 Euro inklusive Versandkosten. Wenn Sie in Ihrer näheren Umgebung ein Ladengeschäft von Gravis haben, können Sie die Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro ebenfalls sparen. In jedem Fall aber nutzen Sie bitte den Gutscheincode „gravis-fit“ während des Bestellvorgangs, um auf den angegebenen Preis zu kommen. Bei uns in der Redaktion ist die Meinung über die Kopfhörer gar nicht so schlecht (Note: 1,4).