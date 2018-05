Google Home Mini im Zweierpack günstiger. Sie bekommen jetzt beim Smart-Home-Spezialisten Tink gleich zwei Home Mini im Angebot. Sie zahlen für beide Geräte lediglich 44,94 Euro. Versandkosten sind im Preis bereits enthalten. Wenn Sie nicht bis zum HomePod-Release in Deutschland warten möchten, wäre das ein günstiger Einstieg. Der Assistant auf den Lautsprechern kann unter anderem mit Spotify umgehen. Sie können die Geräte über die Google Home App am iPhone einrichten und auch vom Smartphone aus mit Inhalten versorgen. Die Geräte stehen in drei unterschiedlichen Farben zur Verfügung (Schwarz, Weiß, Coral).