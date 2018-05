​Anker PowerPort Wireless Charger reduziert. Nur heute bekommen Sie von Anker ein Zubehör zum kabellosen Aufladen Ihres Smartphones stark vergünstigt. Um die Eingeschränktheit des Tagesangebots zu verstärken, läuft ein Countdown ab. Das Produkt kostet Sie heute nur 7,79 Euro. Als Prime-Kunde profitieren Sie vom Gratisversand natürlich besonders. Der PowerPort Wireless Charger ist kompatibel mit vielen Smartphone-Modellen von Samsung und anderen. Natürlich können Sie damit aber auch das iPhone X oder iPhone 8 (Plus) aufladen. Über eine LED am Rand zeigt das Gerät Ihnen an, ob es noch lädt oder bereits vollständig aufgeladen ist.