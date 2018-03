10.03.2018 - 11:29 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich



Angebote über Vergünstigungen von ein paar Euro oder 5%-Gutscheine reißen einen nicht gerade vom Hocker. 50% Preisnachlass klingt da schon anders. Just um die Hälfte reduziert hat Artwizz, Berliner Hersteller von hochwertigem Zubehör, seine feine Lederhülle für das MacBook 12“ - Made in Germany.

Die vormals knapp unter 100 Euro rangierende, in Deutschland handgefertigte Leather Skin aus naturbelassenem Rindsleder sollte spätestens jetzt alle Freunde von edlen Ummantelungen des 12“ MacBook aufhorchen lassen. Ihre besonderen Vorzüge hatten wir hier bereits vorgestellt. Geschmeidig wie eine zweite Haut legt sich das anthrazitfarbene Anilinleder der Artwizz-Hülle über das MacBook und schützt es rundum sicher vor Kratzern und Abnutzung. Die Bildschirmfläche jedoch bleibt frei und auch sonst können alle Eingänge und Funktionen des 12“ MacBook ohne Einschränkungen genutzt werden. Dabei muss die Lederhülle bei der Verwendung des MacBook auch nie abgenommen werden. Ein schöner Nebeneffekt der Leather Skin ist zudem die individuelle Patina, die sich über die Zeit hinweg entwickelt und die MacBook Hülle zu einem echten Unikat werden lässt. Übrigens lässt sich das MacBook 12“ auch in der Leather Skin noch gemütlich in einem Rucksack oder einer Tasche verstauen. Das Leder ist dünn genug, um nicht aufzutragen. Erhältlich ist die Leather Skin im Artwizz Online-Shop für 49,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Sollten Sie auf der Suche nach weiteren Zubehör-Schnäppchen sein, können wir Ihnen das neue Artwizz Outlet empfehlen. Dort finden Sie u.a. vergünstigte Accessoires für ausgewählte iPhone, MacBook, iPad und iPod Modelle.

