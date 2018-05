2017er iPad mit LTE-Funktionalität und 10 GB Telekom-Vertrag günstig. Derzeit bekommen Sie bei Saturn ein 2017er iPad mit Wi-Fi und LTE-Funktionalität zusammen im Paket mit einem Handy-Datenvertrag von Mobilecom Debitel, der über 24 Monate läuft. Für das Apple-Tablet zahlen Sie einmalig 4,99 Euro. Der Datenvertrag inklusive 10 GB Traffic im Telekom-Netz (LTE bis 150 Mbit/s) kostet Sie in der Zeit jeweils 19,99 Euro monatlich. Das iPad besitzt einen Apple A9 Chip mit M9 Coprozessor und verfügt über 32 GB Speicher. Das Gerät ist wahlweise in Silber oder Spacegrau verfügbar. Versandkosten fallen nicht an. Falls Sie sowieso einen Datenvertrag suchen, ist das vielleicht kein allzu schlechtes Angebot. Die Lagerbestände für das Apple-Tablet sind allerdings beinahe ausverkauft.